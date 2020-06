Joven recuperado de coronavirus pide terminar con la discriminación

Al llegar a la localidad cordillerana, tuvo que respetar estrictamente los 14 días de cuarentena encerrado en la casa. Dos días antes de que terminara ese período, se realizó el hisopado de coronavirus que dio positivo. Los síntomas habían empezado cuatro días después de que llegara a San Martín, el 14 de mayo.

"El 18 de mayo me despierto con 38,5 grados de fiebre. Estaba con mi mamá, llamamos al hospital y me dijeron que no entraba en protocolo por sólo presentar síntoma de fiebre y venir de Buenos Aires. Pasaron los días, el 23 empecé a perder el olfato, el 24 el gusto y el 25 tuve que llamar al hospital porque casi no podía levantarme de la cama", relató Tomás en contacto con LM Neuquén.

Tras insistir, lo atendieron en la guardia y le hicieron pruebas de olfato y gusto. "Me dieron para probar vinagre y tenía gusto a flúor de dentista, o sea, se me habían deformado los sabores", precisó el joven. También probó un caramelo de menta que lo sintió correctamente. Ante estos síntomas, Tomás y su mamá debieron contactarse al día siguiente con el área de epidemiología y pidieron la realización del hisopado. "A los dos días iba a recibir el alta médica por los 14 días de aislamiento preventivo", señaló.

"Lo peor fue lo humano"

A pesar de los incómodos síntomas de salud que padeció producto del coronavirus, Tomás asegura que lo peor que sufrió fue "la parte humana". Desinformación, mentiras y agresiones en redes sociales fueron algunas de las cosas que -sumadas a la enfermedad- afectaron la vida del joven y de su familia.

"Yo creo que lo peor de esto es la parte humana, lo que pasa en las redes sociales y lo que dicen los medios. Se llegó a decir que era una mujer y que venía de hacer la temporada en Andorra. Después, en comentarios de publicaciones decían que iban a prender fuego mi casa. Se hablaba de nosotros como si no nos estuviéramos cuidando, decían que era un pibe de 19 años y que 'cómo no va a salir a hacer cualquiera’. En algunas radios decían que me habían visto en la calle cuando yo salí solamente dos veces para ir al hospital”, detalló Tomás, quien reconoció que le causó miedo y aclaró que lo peor fue ver a sus familiares angustiados por las difamaciones en las redes.

"Creo que eso es lo más doloroso, ver a los cercanos mal y sentir que todo es culpa tuya. Y realmente no es algo que elegís, es algo que te toca, es un segundo de descuido. Ninguna persona quiere hacerle daño a alguien, nadie quiere infectar a nadie", puntualizó.

Tras la catarata de rumores que no hacían más que incentivar el odio, Tomás dejó de leer los comentarios y pensó en salir a hablar. “Estuve a punto de hacer una carta abierta para explicar la situación, pero sentía que iba a quedar muy expuesto y preferí aguantar un poco más. Después, sentí que la gente empezó a entender realmente y se demostró que tuve los cuidados porque no infecté a nadie”, sostuvo.

A pesar de la angustia, dijo que hasta podía llegar a entender a esas personas que reaccionan de forma violenta: “Es por el miedo y la desinformación”.

Un pedido desde el corazón

Tomás es consciente de que en San Martín de los Andes ya todos los vecinos lo conocen y saben quién es. Por eso no se oculta y, al contrario, busca difundir su mensaje para que no siga ocurriendo lo que le tocó a él y su familia.

"A todos los que se enteren de un test positivo, les pido empatía. Que piensen que no es un número, no es un test positivo, son personas con familia. Es gente que no te conoce, que no sabe ni quién sos y dice cosas sobre vos", planteó Tomás, quebrado aún por la situación, aunque tiene el alta médica desde el 8 de junio.

También pidió ponerse en el lugar de la persona con la enfermedad y entender que, tarde o temprano, puede tocarle de cerca a cualquiera. “El día de mañana puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, tu papá, y aunque no lo sea, son personas, tienen familia y tienen un miedo terrible porque es una enfermedad casi desconocida”, indicó.

Tomás subrayó que en Buenos Aires mantuvo todos los cuidados y medidas de higiene necesarias, pero que aún así se contagió el virus. Afortunadamente, no se lo transmitió a ningún pasajero con los que viajó en el colectivo y tampoco a nadie de su familia, ni siquiera a su mamá, con quien convive. "Hasta que todos los test dieron negativo no podía estar tranquilo", reconoció.

"Creo que confiarse con esta enfermedad es el peor error. Lo mejor que se pueda hacer es cuidarse y el aislamiento es lo más fácil para no contagiarlo", afirmó y pidió "hacer un esfuerzo entre todo para que esto no siga repitiéndose".

“Querer apedrearlo no va a hacer que deje de tener un virus o pueda dejar de contagiar. Si vos le das el apoyo hasta le van a dar más ganas de hacer las cosas bien para no lastimar a nadie”, concluyó Tomás su pedido.

