Juan Carlos Baglietto y Jairo: "Salimos de la zona de confort"

A lo largo de dos horas ejecutarán canciones como “El témpano”, “Salzanitos”, “El gigante de ojos azules” (de la autoría de Baglietto), mientras el músico de Cruz del Eje pondrá en escena “Carpintería José”, “Los enamorados”, “Indio toba”, entre otros.

Baglietto, uno de los máximos exponentes de la trova rosarina contó que el espectáculo puso nuevamente a los dos músicos en el lugar de guitarrista. “Como dirían los americanos, salimos de nuestra zona de confort. Tuvimos la obligación de ponernos muy atentos”, dijo el músico, que además adelantó que grabará junto a Litto Vitale un CD en conmemoración de los 50 años del rock argentino.

¿Cómo nació este espectáculo?

Se alinearon los planetas y dio la coincidencia de que Jairo me llamó para contarme que tenía que ir al programa de Gerardo Rozín, La peña de Morfi, y me preguntó si quería acompañarlo porque le daba un poco de fiaca ir solo. Fue sorpresivo lo que pasó porque nos descubrimos durante más de una hora tocando la guitarra, algo que habitualmente no hacemos, al estilo fogón, lo que generó una onda muy distinta a lo que propone un programa de cocina del domingo al mediodía. La gente nos mandaba mensajes de que les había gustado y cuando terminamos dijimos ‘esto está bueno, por qué no lo hacemos más seriamente’. Meses después nos juntamos a ensayar, decidimos cuál iba a ser el repertorio, planeamos la formación, la sonoridad, y acá estamos.

¿No se les había ocurrido llevar adelante este show?

La verdad que no. Nos hemos invitado a tocar mutuamente pero no ha sido una cosa orgánica, fue esporádico. Después de todo lo vivido en el programa, nos planteamos, como decía Olmedo: ‘si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien’.

¿Te identificás en algo con Jairo?

En principio, sí. Él me gusta, me da muchísimo respeto y me identifico con su poética. Más allá de lo rítmico, porque venimos de lugares distintos, hay cosas en común que tienen que ver con las historias y directamente con (Daniel) Salzano, gran amigo de Jairo. A él lo conocí por otro lado y terminé grabando algunas composiciones con Daniel, sin la idea de saber que eso me iba a juntar con Jairo. Eso creo que es lo que tenemos en común y realmente se respira en el escenario. También tenemos en común nuestras historias, nuestra relación con la música y la admiración hacia determinados personajes o poetas, a tipos que han hecho grande nuestra música popular folclórica. El espectáculo también está diseñado como un homenaje a los grandes poetas, autores y compositores, que si bien no se ve con claridad en el escenario, funciona como una cuestión de orden nuestra.

¿Descubriste algo nuevo en vos con este show?

Sí. Como dirían los americanos, ambos salimos de nuestra zona de confort. Ambos tuvimos la obligación de ponernos muy atentos. Por ejemplo, en el espectáculo tocamos la guitarra, no hay otros guitarristas, cosa que en general en nuestras formaciones habituales hay. Me descubrí tocando la guitarra después de muchos años y entiendo que a Jairo le pasó una cosa parecida. Eso nos obliga a tener que estar recontra concentrados. En lo particular, me gusta esa adrenalina extra que te da la incomodidad.

¿A qué le atribuís el éxito que están teniendo?

Creo que tiene que ver con que lo que proponemos está bien. El espectáculo no es solamente lo que suena, sino que también hay una puesta, una escenografía y textos. Creo también que hay un fenómeno de identificación con la gente, donde las historias que contamos están relacionadas con cosas que les pueden pasar o sienten cercanas. Además, tenemos un público diverso. Jairo tiene un público más adulto que el mío, eso no quiere decir que los míos sean chicos, pero en ese sentido ampliamos el rango de llegada. Hay una reacción casi inmediata y complicidad con el público.

¿Sentís que el público en general estaba esperando un show así?

Sin proponérnoslo caímos en el momento adecuado a cubrir la necesidad de la gente de ver algo así. A pesar de ello, somos conscientes de que tenemos que ser agradecidos porque estamos en un momento en el que muy pocas cosas funcionan, y esto lo hace. Eso se lo debemos a nuestra credibilidad y a la obsecuencia con la que se nos conoce y, además, porque hacemos esto desde hace muchos años con la misma seriedad.

¿Qué sintió tu amigo Litto Vitale al saber que emprendías este proyecto?

Él es una persona muy generosa a tal punto que escribió la gacetilla de este espectáculo. Yo me tomé un tiempo para salir con Jairo y dejar de tocar con él, como veníamos haciendo desde hace tiempo. Sin embargo, ambos entendemos que hacer este tipo de cosas nos renueva el entusiasmo. Los dos sabemos que podemos hacer lo que queramos en el momento que sea y que eso no significa ni pelearse ni romper nada. Simplemente son proyectos laterales y en algún momento volveremos a tocar juntos.

"Hemos trabajado mucho y armado un espectáculo que plantea un verdadero show en dúo”. Juan Carlos Baglietto

Para el rock argentino

En el marco de los festejos por los 50 años del rock nacional, Baglietto no quiere quedarse afuera y junto a Litto Vitale (se ha cansado de hablar maravillas del espectáculo junto a Jairo del que además se encargó de elaborar la gacetilla de difusión) se propusieron grabar un disco una vez terminada la gira de Historias con voz.

“Queremos grabar un disco de rock con Vitale. Sería por los 50 años del rock y porque también queremos hacer algo respecto de nuestros orígenes”.

El día que le ganaron a Mirtha en el rating

Un fenómeno. La presentación de Jairo y Baglietto en La peña de Morfi revolucionó el rating del domingo al mediodía hace poco más de medio año. Durante la actuación del dúo, el programa llegó a marcar 11 puntos, mientras que Mirtha Legrand con su clásico almuerzo medía 8.