"Buenos días!! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejó. Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención", fue el mensaje con el que abrió un hilo.

"1: no me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien el sr Presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó...", prosiguió el crack colombiano.

Y agregó: "2: soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quienes también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y no sabemos todavía que aconteció con él, dónde esta o dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está...".

"3: tengo el derecho como hijo, a saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto a mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario... solo quiero saber qué paso...", añadió.

Por último, Juanfer se despidió y le deseó a sus seguidores un "feliz día": "Para terminar espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social. Todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad !! FELIZ DÍA".

