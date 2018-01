Juanita y Wanda, debut y guerra por el rating

La actriz debuta como conductora con Me gusta tu canción y la rubia hará lo propio en Morfi, musical

Buenos Aires. Después de un año de estar lejos de la pantalla chica, Juana Viale hará hoy su debut como conductora con el programa Me Gusta tu canción, donde los chicos y sus familias se enfrentarán por importantes premios en un certamen que evaluará la capacidad de los participantes para interpretar temas populares. La actriz, que es la protagonista de Edha –la primera serie argentina de Netflix que se estrenará el 16 de marzo- no aparece en televisión abierta desde Los ricos no piden permiso, donde realizó una participación especial.