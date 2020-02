Jubilados de Cutral Co disfrutaron de las playas de Las Grutas

Rioseco destacó desde que ya "son nueve años compartiendo con los abuelos, y con los vecinos de Las Grutas con los que somos ya casi vecinos, por haber traído tantos años a distintos grupos y contingentes, jubilados pensionados, del Estado, de YPF, privados". "La idea es que todos puedan venir, se hacen cuatro cinco contingentes por año, hay mucha gente que no conoce el mar, que no puede salir de vacaciones con la jubilación mínima. Es parte de la política que tenemos con los abuelos. a lo largo del año tenemos encuentros de abuelos, actividades deportivas, culturales. La idea es estar cerca de la gente que nos ha dado tanto y le ha dado tato a la ciudad", dijo el ex intendente de Cutral Co.

Ramón Rioseco compartió música y bailes con ellos y resaltó que "tienen mucha energía, bailan, salen, van a la playa. Hay un espacio de reconstrucción e integración social, la tercera edad es difícil para todas las personas, porque los hijos son grandes y se van, porque sienten el nido vacío. Vivir en sociedad y construir un espacio y un tiempo más fácil para la tercera edad es muy importante".

El flamante Centro Cultural

La semana pasada, Cutral Co inauguró un moderno Centro Cultural, que para Ramón Rioseco va a servir para desarrollar la "actividad cultural extraordinaria que tenemos en la ciudad, que va desde el canto, el baile, las expresiones artísticas, del teatro, la orquesta infantojuvenil, que son llamativas en una ciudad con no tantos habitantes". "Necesitábamos un espacio cultural que de espacio a todos. no solo a Cutral Co sino a todo Neuquén. Fue una inversión gigante y es una obra gigante, magnífica, que tiene todo lo que se requiere a nivel cultural de primer nivel, como en Buenos Aires o París, en cuanto a acústica, aire, luces, todo de primer nivel y de última generación", dijo Rioseco, y agradeció la presencia del ministro de Cultura de nación, Tristán Bauer, "dando respaldo a la gestión y a la expresión cultural que tiene que ver con poner contento al corazón. "Yo creo que la música es la gran colectora de mentes y donde se terminan las diferencias y las ideologías. El baile es integrador, la música es integradora y la música genera paz, que es lo que estamos buscando".

Su rol en el Parsalur

Rioseco, que estará como diputado del Parlasur hasta marzo, habló también de la situación política y económica del continente, y de las posibilidades que le dará a la provincia, y al país, el desarrollo de Vaca Muerta, la formación en la que se posan los ojos de todo el mundo.

"Hoy en el Mercosur hay muchas dificultades de integración social y económica, ideológica. Sabemos qué es lo que piensa el presidente de Brasil y el de Paraguay, cuál es la diferencia que tienen con Venezuela. Es necesario construir la patria grande y tratar que esa diferencia quede de lado a la hora de pensar en una Latinoamérica grande, que crezca, que se pueda integrar, luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y crear buenos acuerdos económicos para que los países crezcan y las regiones crezcan, en especial la Patagonia, que tiene tanto que ver con el petróleo, con la producción primaria de frutas, que tiene tanto nivel de exportación con Brasil fundamentalmente. Esa es la tarea que estamos llevando a cabo, se está discutiendo el tratado de libre comercio con la Unión Europea, que no es fácil, pero de eso se trata, de generar consensos y buscar el bienestar económico y social de nuestros pueblos", señaló Rioseco.

Sobre Vaca Muerta, profundizó en que es una "de las herramientas que necesita la Argentina para generar dólares, que tanto debe". Y pidió que el Fondo Monetario Internacional realice una quita de deuda teniendo en cuenta la manera en que creció en los últimos años. "Lamentablemente el otro Gobierno nos ha dejado súper endeudados, casi un PBI en deuda, que se hace casi impagable. Necesitamos una quita, necesitamos que nos bajen los intereses y necesitamos tiempo. Si no se crece, no se puede pagar. Esto hay que decirlo, por más que moleste a los mercados. Hay que tomar una definición, o los mercados o la gente. Esa es la gran decisión que tiene que tomar el Presidente. Entendemos que tiene que ser la gente y que tiene que haber una quita de la deuda externa. Porque además es una deuda ilegítima porque se ha tomado para pagar mas deuda, cosa que está prohibido en el estatuto del Fondo, y además se ha tomado sin tener ningún objetivo de obras, de proyecto de desarrollo, o de nuevas escuelas y hospitales", remarcó. "Cuando uno pregunta dónde está la plata del Fondo, no está. No está la plata y no están las obras. Vaca Muerta es una herramienta, al igual que el campo, que genera dólares. Hay que buscar equilibrio, condiciones para que inviertan las empresas extranjeras y que eso sea congruente con no tener tarifazos excesivos como tuvo el presidente Macri, que fue lo que lo hizo perder las elecciones. No se puede aumentar el sueldo de un trabajador el 20, el 30 o el 40 por ciento y una tarifa al 3000 por ciento. Eso genera un problema estructural que todos conocemos. Hay que compatibilizar las tarifas con Vaca Muerta, y eso es lo que estamos discutiendo en la nueva ley de hidrocarburos que se está tratando en el Congreso", cerró.

