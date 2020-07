Juez burbuja: la defensa pública afirmó que "se menospreció a Ravizzoli"

"Me parece muy grave faltarle el respeto a los jueces, o menospreciarlos, como se hizo respecto del doctor Ravizzoli. En nuestro caso, son más las veces que los jueces fallan en contra de lo que pedimos, que a favor. Y no por eso me parece bien agraviar en lo personal a un juez", opinó.

Cabe recordar que fue el fiscal general de la provincia, José Gerez, quien tildó la resolución del juez de garantías Gustavo Ravizzoli como la de un "juez burbuja", luego de que este último dictó la detención domiciliaria del presunto asesino, basándose en la "inconstitucionalidad" de la ley.

"No hay una sola interpretación de la ley ni una sola explicación posible. Un juez puede darnos la razón o no, por supuesto que siempre es una posibilidad. Pero yo no puedo tener la arrogancia de decir que mi pensamiento es el único valido", expresó Caferra.

Por otra parte, el defensor señaló que mas allá de las discrepancias de opinión con respecto a lo que propone dicha ley y su aplicabilidad, tanto él como la defensora Ivana Dal Bianco, sostienen que la norma no es aplicable al caso de Mérgola. "La ley esta prevista para los juicios que no se pudieron realizar o se demoraron como consecuencia de la pandemia. Y nosotros demostramos, creo más que sobradamente, que la demora de este caso no obedeció a la pandemia", sostuvo.

Es que, tal como manifestaron desde la defensa y también desde fiscalía, la apertura a juicio fue dictada en noviembre de 2019. Sin embargo, el agendamiento anunciado en marzo brindó como fecha de comienzo el 14 de abril de este año, fecha que finalmente se suspendió a partir de la suspensión de los juicios dictada a fines de marzo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"Si era un caso tan grave como se manifestó, la Oficina Judicial debería haber fijado una fecha con mayor prontitud. ¿Por qué esperar hasta marzo? Si ya estaba en condiciones de ser fijada cuatro meses antes", señaló el defensor.

Por el momento, Caferra y Dal Bianco ya trabajan en el recurso de impugnación del fallo dictado por el tribunal revisor y el letrado aseguró que, de ser necesario, pelearán su postura ante el TSJ. "Estamos convencidos de los puntos de vista que sostenemos desde un comienzo, del mismo modo que seguramente lo está la fiscalía y el abogado querellante, que del mismo modo merecen nuestro respeto y no los vamos a descalificar por pensar distinto", concluyó Caferra que no des