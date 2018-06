Juicio por agresión a Lautaro: contaron el inicio de la pelea

El joven fue uno de los siete testigos que se presentaron entre el lunes y ayer ante el tribunal colegiado para relatar lo que vivieron la mañana del 1° de enero. “Nosotros con un grupo de amigos veníamos caminando y un chico agarró a mi hermana como para llevársela”, relató el testigo sobre lo ocurrido alrededor de las 7:30, a la salida de la fiesta por Año Nuevo.

De esta forma, se comenzó a reconstruir parte del rompecabezas de los minutos previos al piedrazo que no quedaron registrados en el video que se viralizó por las redes sociales y que terminó con la detención de dos jóvenes.

Vanesa Speranza, la mamá de Lautaro, la primera testigo.

Tanto él como sus amigos declararon no conocer a Lautaro previo al hecho juzgado y no recordaron que formara parte del grupo contrario con el que peleaban. Además, coincidieron en identificar a quien intentó darle un beso a la adolescente como quien comenzó la riña y quien luego le pegó la patada a Lautaro: Daniel Morales.

Además, declaró uno de los mejores amigos de Lautaro, que estuvo con él toda la noche. “Somos amigos hace cuatro años”, afirmó el testigo y confió que estuvieron solos en la fiesta, porque no encontraban al resto de sus amigos.

“Entre las 6 y las 7, Lautaro se fue con algunos amigos. Lo volví a ver afuera, en una pelea. Era como una discusión, estaba parado y vi que no estaba acompañado”, recordó. “Me acerqué y le dije que no nos metiéramos en problemas. Se lo notaba enojado, pero estaban discutiendo, no hubo ninguna agresión”, agregó el joven en su declaración. Por el momento, ningún testigo habló de la participación de Rodríguez ni recordó ver a Lautaro golpear a otra persona.

Siete jóvenes declararon entre el lunes y ayer

Se trata de testigos presenciales que tienen entre 17 y 20 años. Algunos son amigos de Lautaro y otros no lo conocían pero participaron de la pelea.

