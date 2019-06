Juicio Escuelita VI: los ocho imputados no declararon

Al igual que ayer, sólo uno de los acusados, el ex agente de Inteligencia, Carlos Benavídez, estuvo presente en la sala. El resto hablaron por videoconferencia desde Comodoro Py y la cárcel de Campo de Mayo.

Además de Benavídez están imputados el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando de la VI Brigada, Oscar Reinhold; los ex miembros de Inteligencia Jorge Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín; el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, Néstor Castelli; el ex jefe de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sacchitella, y el ex interventor del municipio de General Roca, Marcelo Zárraga.

Juicio-La-Escuelita-página-7.jpg Agustín Martínez

Durante el juicio se ventilarán diez casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, agravados por persecución política ocurridos en las ciudades de Bariloche, San Martín y Junín de los Andes, Neuquén y General Roca.

En relación al silencio de los imputados en las indagatorias, el fiscal federal Miguel Palazzani no se mostró sorprendido. “Para los que cargamos con varios juicios de lesa humanidad no solo en esta jurisdicción sino también en Bahía Blanca y en La Pampa sabemos que es una estrategia procesal que utilizan muy seguido, no solamente el pacto de silencio sino no declarar en esta etapa y quizás sí cuando la prueba se produce decir algo”.

