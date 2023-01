Juicio a la Corte: el oficialismo cree que llega para el dictamen

El diputado del Frente de Todos (FdT) Marcelo Casaretto aseguró que el oficialismo tiene “la mayoría para avanzar con el dictamen” acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y no descartó que en el transcurso de la investigación puedan sumarse los dos tercios para avanzar con el tema en el recinto.

Casaretto precisó que “el trámite nos da la mayoría simple para avanzar con el dictamen en la comisión, pero no no darían los dos tercios para avanzar con la destitución” en el recinto, aunque sostuvo que “hay que ver qué pasa porque la acusación tiene vigencia de tres períodos y las mayorías que hay hoy pueden no ser las mismas en tres meses o en tres años”.