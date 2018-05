Jujuy Jiménez, a un paso del "Bailando"

Sin embargo, la confirmación de Jujuy Jiménez no se dio para sorpresa del miembro del jurado del reality. “No, no, no estoy confirmada para nada. También tengo una propuesta de Telefe, así que estoy evaluando. Tengo buena onda con las dos partes”, contó la ex del Pelado López.

Luego al referirse a sus habilidades en la pista, confesó: “No soy bailarina profesional ni nada de eso, pero me divierte. Soy medio caradura bailando”.

En el final de la nota, De Brito lanzó un picante palito para el Pelado: “Gracias por venir, un placer conocerte, sos divina. Ojalá te vaya bien en el ‘Bailando’ y que consigas un novio mejor, por favor”.