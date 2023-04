Juliana de GH dijo cuánto puede ganar si trabaja como influencer

Gran Hermano 2022 ya hace una semana que llegó a su final con la consagración de Marcos Ginocchio . Y más allá de la gran final, no caben dudas que fue una edición que marcará la historia del reality por la trascendencia que tuvo, por la cantidad de público que siguió cada una de las galas y por los entrañables personajes que pasaron por la casa más famosa del país.

Entre algunos de los hermanitos hubo unos que pasaron sin pena ni gloria, y otros que no fueron indiferentes, como es el caso de Juliana Díaz, quien tras su salida se ganó el voto de sus compañeros dentro de la casa para volver al show, pero que después de una semana fue expulsada de la casa por hablar del afuera, lo que claramente marcó un antes y un después en el juego.

Y ahora ya afuera del programa habló y contó cómo es su vida profesional hoy en día y reveló que es muy viable vivir de las redes sociales, ya que con la exposición que tuvo en el reality le sirvió para alcanzar hoy en día los casi 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram y así generar acuerdos comerciales con su imagen.

xBbRXjBi-34105381.mp4 Juliana Díaz habló del trabajo de ser influencer

En primer lugar, respecto a eso comentó: “No, yo no era influencer ni nada por el estilo. Es algo muy loco. Está bueno porque es algo que está al alcance de la mano. O sea, con un poco de fama y un poco de seguidores conseguís un montón de cosas”.

En cuanto a quienes son los que más la contactan contó que son las marcas de ropa, quienes la usan para publicitar en sus redes: “Imaginate que por ahí son emprendimientos o marcas que no tienen, pero ni la mitad de los seguidores que tenemos nosotros”.

Pero lo más resonante fue cuando reveló la suma que se puede generar en ese rubro: “Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que, si una influencer se dedica solamente a eso, que aparte les demanda también mucho tiempo, que los tutoriales, que los videos… me animo a decirte que podés llegar a hacer 1 millón por mes”.