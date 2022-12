Juliana rompió las reglas del juego y fue expulsada de Gran Hermano

La joven de Santa Fe fue advertida antes de su reingreso a la casa cuando el conductor le dijo que no puede dar información del exterior a sus compañeros, y que en caso de que suceda, sería sancionada.

Tras varios avisos sobre el incumplimiento de la cláusula, en un primer momento recibió la sanción en el que no podría participar de la prueba del líder, tampoco nominar a otros integrantes y estaría directamente en la placa de nominados.

Sin embargo, Juliana siguió rompiendo la regla de aislamiento y tras nuevas advertencias, Gran Hermano tomó la decisión final.

Expulsan a Juliana de Gran Hermano

De esta forma, al comenzar el programa, Santiago del Moro mostró un sobre negro que contenía un comunicado para revelar la situación de la joven. En el estudio la tribuna pedía a coro: "¡Expulsión, expulsión!".

A continuación, mostraron varios clips con las distintas cosas que Juliana reveló del afuera de la casa, para argumentar la decisión tomada. Finalmente, el conductor del reality abrió el sobre y reveló: "Hay expulsión".

Luego, Gran Hermano le comunicó a Juliana la sanción tomada: “Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, le informó el dueño de la casa.

Además, le pidió a a jugadora que abandone la casa de inmediato. “Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos”, le dijo Gran Hermano cuando Juliana salió corriendo a la habitación para buscar sus cosas. “¡Traeme un paquete de puchos, rápido!”, le pidió ella a su novio Maxi, quien salió corriendo a buscarlo.

“No me puede pasar esto, loco. Me voy a la bosta”, repetía Maxi segundos después de que Juliana salió por la puerta de la casa de manera repentina. El participante no aguantó la bronca y rompió en llanto, mientras el resto de los "hermanitos" intentaba consolarlo.