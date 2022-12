Julieta de Gran Hermano confesó cuál es el lugar más extraño donde tuvo relaciones

"No tuve relaciones pero... en un micro... con gente", reveló Julieta con timidez. "¿Cachengue? ¿El micro lleno? ¿Viajando?", quiso saber más Alfa, sin embargo, la participante no estaba muy convencida. "Pero no tuve relaciones", aseguró. "¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el cachengue? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuál fue el límite?", volvió a preguntar. "Bueno, cosas", respondió Julieta y al ver que su compañero no se quedaba conforme insistió ya con más mal humor: "Cosas... no cosas Alfa".

Julieta Sexo Gran Hermano 2.jpg

Daniela, quien también estaba presente en la conversación, reveló que ella una vez tuvo en un colectivo. “En el colectivo es peor... en el micro va más porque están todos durmiendo", opinó Julieta. Sin embargo, Alfa seguía insistiendo por la historia de Julieta y con su particular manera de hablar siguió insistiendo: "¿Jugó 'peteco'? ¿Peteco Carabajal?". "Yo no voy a decir qué...", reiteró Julieta. "Sí, me imagino", afirmó Alfa divertido. "Nunca más contratada para Disney", agregó Julieta, que es actriz y se ganó en la casa el apodo de la empresa creadora de Micky Mouse.