Julieta de Gran Hermano reconoció que siente por Marcos y las redes explotan

Embed julieta diciendo que wanda le dijo que pensaba que tenía onda con marcos y ella diciendo que solamente fue el momento pero que está enamorada de su novio, Y NOS LLAMARON LOCOS #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/jrFjiih14G — lautaro (@itslautrolo) March 18, 2023

"Me van a matar pero bueno. Ayer cuando Wanda me dijo que pensó que yo tenía onda con Marcos, le dije que yo estaba re enamorada de Lucca”, reveló la participante en referencia a su novia, quien la espera fuera de su casa. Luego, la propia Julieta agregó: “¿Te acordás cuando vos me decías que había onda? Fue el momento".