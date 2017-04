Julieta Rodríguez, la bomba de la discordia

El jueves, el ganador de Gran Hermano 2011 lanzó el primer aviso para el Pollo, quien mira con buenos ojos a Julieta. “Tiene tantas mujeres bellas, así que no sé qué anda haciendo con las que no le corresponden(?), porque somos amigos, pero vamos a terminar discutiendo”, fueron las picantes palabras de Cristian U.

Enterado de la situación, el conductor de Combate se hizo el desentendido en un audio que le envió por Whatsapp a Andrea Taboada: “Cristian es amigo. No entiendo. ¿Qué chica dice que me levanté? No entiendo. Y no entiendo cómo siempre aparece algo o alguien. Dudo de Cristian, que diga algo, porque es amigo, capaz que fue un chiste. Pero no sé de qué habla”. El ex paseador de perros agregó más pimienta a su declaraciones y trató a Álvarez de “coyote”. “¿Vieron cuando uno está en algo y otra persona insiste? El Pollito es muy galancito, y en eso lo banco. De repente, le dije que se fije que con esa chica me estoy conociendo... Los coyotes también tienen que tener códigos”, aseguró el ex GH.

Quiere guerra: Julieta integra el equipo rojo del reality que conduce el Pollo.

Rubia debilidad

Julieta es argentina y primero se hizo famosa en Perú, donde salió campeona de Esto es guerra, la versión de Combate para ese país. Por eso, vino con pergaminos para integrar el equipo rojo de Combate Evolución. Además, tuvo un paso en la televisión peruana en el programa Bienvenida la tarde.

Luego de cada producción que hace, la rubia se encarga de subir a sus perfiles en las redes sociales algunas imágenes donde se la ve muy sexy. Cada postal siempre recibe más de 10 mil “me gusta”. Y no es para menos.