Julieta Zylberberg abrió su corazón y contó lo mal que la pasó en la cuarentena: "No podía..."

En una entrevista que Zylberberg le brindó al programa “Por si las moscas”, abrió su corazón y contó que la pasó espantosamente mal en los primeros meses de la cuarentena. "Me acuerdo cuando empezó todo esto; no podía dormir, me agarró muchísimo temor. Pasaron nueve meses y busqué la manera de seguir estando bien y en pie en medio de esta crisis y locura mundial, pero fue difícil", reconoció la actriz.

"Separadas".

Para finalizar la entrevista en el programa que emite La Once Diez, Radio de la Ciudad, Julieta Zylberberg no tuvo pelos en la lengua y criticó duramente a los productores de la televisión argentina. "Las plataformas y los canales podrían haber puesto ficción nacional, eso me dio muchísima pena. No se entiende que no hayan reproducido ficción nacional, me dio mucha bronca y encima es uno de los rubros más golpeados", cerró la ex de Esteban Lamothe.