Juntos son dinamita

“Acabo de tener una experiencia mística. He conocido al más grande. El mundo va a ser diferente a partir de ahora”, anunció el realizador en Twitter junto a una postal que se tomó con el humorista. De la Iglesia va a presentar un evento bastante particular en un hotel relacionado con una marca de tarjetas.

Pensando en Darín

Hace poco el cineasta expresó su idea de dirigir a Diego Capusotto y filmar una película de terror en Buenos Aires. Otro actor argentino que De la Iglesia tiene en mente hace rato es Ricardo Darín, quien ya tendríael papel asegurado para el nuevo proyecto del español. “Quiero filmar una película de terror en algún edificio emblemático de Buenos Aires. Y aparte, siempre he querido hacer El Eternauta. Sé que Lucrecia Martel no consiguió rodarla. Pero lo intentaré. Hablé con Ricardo Darín. Le pregunté si estaría dispuesto a trabajar en la película en caso de que yo la hiciera. Me contestó que sí. Algún día sorprenderemos con eso”, reveló el español.

Por otro lado, contó cómo conoció a Capusotto: “Mi montajista, Alejandro Lázaro, es argentino y me hizo conocer Todo x $2. Empecé a verlo por Youtube y me enamoré de Capusotto, un tío increíble. Su manera de hablar, de actuar... Me encantaría trabajar con él”. Luego sorprendió al revelar que lo quería para una serie de TV pero que el actor le dijo que prefería quedarse en Buenos Aires. “Me dio la respuesta más contundente: ‘no, no me apetece, no quiero irme de Buenos Aires’. Mi propuesta implicaba que viniera por un año a España”. El director también quiere filmar El Eternauta.

