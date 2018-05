Juzgan al ex juez Muñoz por estafa y tráfico de influencias

Luego de ser postergado en febrero por la ausencia de tres testigos clave, finalmente esta mañana comenzó la primera jornada de juicio contra Marcelo Muñoz, que se espera que finalice el viernes.

Quien acompaña al ex juez penal en la misma causa es el ex director de Tránsito de la Policía, Enzo Millahual, también acusado por tráfico de influencias e incumplimiento de sus deberes como funcionario público. En la causa también estuvo imputado el ex jefe policial Raúl Laserna, pero fue sobreseído (ver aparte).

El hecho descripto por la fiscalía ocurrió el 1º de mayo de 2014, cerca de las 19, cuando Muñoz circulaba bajo los efectos del alcohol junto a su hijo por la Autovía Norte en un Volkswagen Bora y volcó en la rotonda de Parque Industrial.

En ese momento, tras el vuelco el por entonces juez declaró el accidente a su aseguradora (Zurich) como ocurrido en calle Río Colorado, en la zona limítrofe con la ciudad de Plottier.

Esto se debió a que la Autovía no estaba habilitada aún, algo que oficialmente recién ocurrió el 27 de noviembre de ese año.

Fue ahí donde Millahual puso a su disposición la grúa contratada por la Policía para trasladar el Bora a la Dirección de Tránsito. Además, lo ayudó a modificar el lugar del siniestro. Luego, Muñoz fue en el vehículo de su pareja hasta el hospital de Plottier, acompañado por una policía, donde certificaron que tenía aliento etílico.

