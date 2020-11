Karina blanqueó que se "está conociendo" con un cantante

Pero los millones de seguidores de Karina se preguntan ¿quién es Nico Furman?. Para contártelo, hubo que remover el archivo y descubrir que el primer encuentro entre Karina y Nico se produjo en Telefe en el año 2015 cuando la cantante reemplazó a Axel en una gala del programa "Elegidos". Ese día, Nico presentó una brillante versión del tema “You´re beautiful”.

You're beautiful: Nicolas Furman / Juego de las sillas - Elegidos

Pero, por aquel entonces, Karina era pareja del Kun Agüero, de quien se separó en 2017. Se sabe que este reencuentro con Nico se dio vía redes sociales hasta compartir un vivo. En este sentido, la periodista de "Bendita" Vicky Braier destapó la olla del romance al capturar algunas pistas que ambos fueron dejando en sus cuentas de Instagram.

Primero puso un vivo de Karina con Nico donde luego entra la hija de la cantante tropical y le tira el chiste de un usuario: "Me dicen que tu mamá se enamoró de Nico". La Princesita no podía aguantar la risa y el gesto que dejó abrió más dudas.

Karina "La princesita" se puso colorada cuando Ángel de Brito tiró el nombre de Nico Furman

Más adelante llegaron una serie de vivos de Karina donde la locación elegida no parecía ser su casa. Había coincidencias con la casa de Furman: el espejo, la silla, las cortinas y la lámpara. Entonces, ni lerdo ni perezoso, Ángel de Brito en la gala del miércoles del Cantando 2020 recogió el guante y dijo: "Me están preguntando en las redes por tu novio, quieren que lo muestres".

La Princesita atinó a contestar un tímido: "No tengo novio, todavía. No sé cómo saben todo esto. Me gusta hablarlo cuando estoy segura. Pero ahora uno está expuesto y termina contando cosas que no contaría. No estoy de novia. Estoy charlando con alguien", blanqueó Karina.