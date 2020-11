Violencia de género, el terrible relato de Karina

El conductor fue directo a su nueva panelista y la indagó a Karina: “¿Cómo se sale de esa situación, de la violencia intrafamiliar?”. Dispuesta a contar su experiencia, la jurado del Cantando explicó: “En casa hubo violencia de familia. A veces uno dice ‘¿por qué las mujeres no se van?’. Y en mi casa pasaba eso. Hay un montón de razones por las que no se van. A veces no tenés a dónde ir, tenés miedo o decís qué hago sola, sin trabajo y con dos hijos. Y a veces uno culpa a la madre. Dice ‘¿por qué no te fuiste antes?’. Pero me parece que hay que estar en el lugar”.