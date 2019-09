Keith Richards no quiere enfadar a Mick Jagger

Keith Richards usa un cenicero que aspira el humo de sus cigarrillos para no hacer enojar a Mick Jagger, que meses atrás cambió su válvula cardíaca. El crítico musical Neil McCormick reveló esa intimidad. “Hoy me enteré que Keith Richards tiene un cenicero a motor que absorbe humo, para que su hábito no moleste a Mick Jagger en el backstage”, dice un twit de McCormick. El guitarrista de 76 años sigue fumando pero en diciembre reveló que había dejado el alcohol. “No noto ninguna diferencia, excepto que ya no bebo. No me sentía bien sin fumar y he seguido”, dijo Keith.