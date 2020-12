Koeman descubrió al "buchón" y Messi "acepta rebaja o se va"

Y uno de los que tomó la palabra fue Emili Rousaud, ex vicepresidente y precandidato en las próximas elecciones, aunque no fue muy optimista.

"Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", declaró en diálogo con el diario "ARA".