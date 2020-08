Koeman: "Lo que le voy a decir a Messi son cosas privadas"

En la misma línea destacó el nivel del argentino con la camiseta del Barcelona e insistió con su deseo de contar con él. "Me encantaría trabajar con Messi. Si tiene su rendimiento habitual, estaré contentísimo si quiere quedarse. Pero vamos a hablar con él. Ojalá que siga más años. Lo que le voy a decir son cosas privadas", manifestó.

Menos tajante se mostró con el futuro del uruguayo Luis Suárez cuando dijo que solo tenía previsto hablar individualmente con Messi por su condición de capitán.

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1296120590617784320 @RonaldKoeman: "Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, él gana partidos" pic.twitter.com/vFRVx8bq5K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

El técnico holandés también se refirió así al estilo que espera implantar en su Barça. "Soy holandés, nos gusta tener el balón. Tengo experiencia y siempre ha habido una conexión entre Barcelona y Holanda. Nos encanta estar aquí a los holandeses, el fútbol es para disfrutar. Sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Hay que tener las dos cosas: trabajo y diversión. Y que nos sintamos orgullosos"

Koeman se mostró cauto sobre si implantará una revolución en el equipo. "Yo creo que no me gusta hablar individualmente de los jugadores. Tenemos que buscar lo mejor para el club. Buscar la plantilla más fuerte que es posible. Hay jugadores que, a cierta edad, puede tener dudas sobre su rendimiento. Pero hay que respetar a todos los jugadores. Intentaremos buscar lo mejor para el club. Pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Desde el fin de semana hemos hablado y ya estamos hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres por respeto a los jugadores", aseguró.