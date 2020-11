Koeman: "si Messi no está bien no jugará"

El tema fue recurrente y acaparó la atención en la conferencia de prensa que ofreció este viernes Ronald Koeman , en la previa del partido liguero contra el Betis. El DT realizó una fuerte defensa del argentino y marcó: "Era el minuto 93. A mí también me han sacado un montón de imágenes cuando estoy sentado y cabreado. Parece que tengamos que estar más pendientes de las imágenes que del trabajo. Se puede coger cualquier imagen y hacer daño ".

Sobre la supuesta falta de intensidad y compromiso de Messi, Koeman añadió: "A cualquiera se le puede sacar una imagen andando y no me interesa. Si queréis montar polémica es vuestro problema. No estoy de acuerdo". Además, Koeman explicó que "Messi es un gran jugador y lo queremos en el campo donde pueda hacer daño. Es muy importante sobre todo en el ataque y ha jugado en diferentes posiciones, como nueve falso o como extremo. Creemos en él y siempre crea problemas al contrario".

MESSI Y KOEMAN.jpg Ronald Koeman es un defensor celoso cuando se trata de su plantilla cuando las críticas vienen de factores ajenos al club. Sin embargo, también es estricto a la hora de hacer saber su idea y Messi lo ha notado.

Por otra parte, Koeman sostuvo: "Anímicamente le veo bien y fuerte, siempre disfrutando de este deporte. Está demostrando mucho y como cualquier jugador pasa momentos más complicados o en los que no entra el balón, pero hasta día de hoy está muy metido en esto".

Frente a la permanente aparición del tema en la conferencia, Koeman decretó: "Aún Messi tiene mucha calidad y lo está demostrando. Estamos acostumbrados a que siempre haya marcado la diferencia y todavía es un jugador muy decisivo". Además, aseguró que no lo ve cansado, pero avisó: "Si Leo no está al cien por cien no jugará".

Finalmente, Koeman también respondió sobre el presente del Barcelona, de buen arranque en Champions, pero flojito en la Liga: "Equipos como el Barcelona tienen que estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo, pero no hay que obsesionarse, la temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar, pero no garantiza tranquilidad, en este club pasan muchas cosas, debemos estar preparados para todo"