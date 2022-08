La AFIP denunció a Susana Giménez por una cifra millonaria

La AFIP denunció penalmente a la diva Susana Giménez por presunta evasión fiscal. La acusa de omisiones en su declaración juradas de Bienes Personales durante 2019. El monto exigido alcanza a 50 millones de pesos. La conductora rechazó el monto exigido y sostuvo que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco” . Y aseguró que el impuesto es “confiscatorio” . El delito tiene penas de prisión.

En comunicación con Infobae, Cesar Litvin, contador y abogado de Susana Giménez explicó que, “acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”.