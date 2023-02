Espectáculos La Mañana Gran Hermano La amante del novio de Julieta de Gran Hermano rompió el silencio

La participante sigue dentro de la casa y no tiene idea de toda la polémica alrededor de su novio. La tercera lo dejó en "offisde" a Lucca.







Sin lugar a dudas una de las participantes con más apoyo en esta edición de Gran Hermano es Julieta Poggio. Sin embargo, uno de los puntos de los que más se habla en torno a la joven es su relación con su novio Lucca Bardelli, quien fue acusado varias veces de haber engañado a la participante mientras ella sigue dentro del reality. Luego que una joven llamada Romina Galera fuera apuntada como una posible tercera en discordia, esta salió a hablar sobre su supuesta relación con la pareja de Julieta.

Es que desde sus redes sociales, Romina Galera relató cómo fue su supuesto encuentro con Lucca Bardelli. “Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli. Estuve en otros países y no miraba GH”, reveló la joven.

Chat amante novio julieta 1.jpg Además, Galera aseguró que tiene intenciones de mostrarle unos supuestos chats a la participante para demostrar que lo que dice es verdad. “Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli”, agregó.