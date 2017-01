Roberto Funes Ugarte, multifacético notero y conductor de C5N y Radio Uno, sorprendió con llamativas declaraciones sobre sus ambiciones políticas.

En diálogo con la revista Paparazzi, el notero famoso por sus crónicas del jet set en Punta del Este reveló que sueña con un futuro en la función pública.

"En mi vida tengo cosas por cumplir, metas. Por ejemplo, me gustaría llevar a mi madre a que conozca Roma", comentó en la publicación, sobre cuál sería su asignatura pendiente.

Enseguida, remató: "Y quiero ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"¡Me encantaría! Cómo no milito en ningún partido político y lo que me importa es la gente, me gustaría darle a Buenos Aires ese brillo que está tratando de encontrar", agregó, con su habitual frescura.

Recordemos que el cronista fue elogiado en diversas oportunidades por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En uno de sus discursos, por ejemplo, la ex mandartaria, al divisarlo, comentó: "Roberto Funes Ugarte, de C5N, es lo más elegante que hay en la televisión argentina, lejos. Además es un divino total. Lo quiero mucho a Robertito. ¿Sabés qué? Tiene buena onda, es un buen periodista, te hace sentir bien, alegre. No por eso dice tonterías ni cuenta chimentos".

Al escuchar sus palabras, el periodista se puso de pie y la mandataria lo festejó: "Se exhibe..., no tiene drama, maravilloso", lo alentó.