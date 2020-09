La amenaza de Feinmann a los chinos: "El planeta se va a ocupar de ustedes"

"Te transformás en un potencial asesino en el edificio de tu casa. Yo siempre pensé en mis compañeros. Aunque no hay responsables. No hay asesinos ni apestados. Somos víctimas de este bicho chino de mierda. Algún día nos vamos a ocupar de los chinos. El planeta se va a ocupar de ustedes. Mientras tanto, acá tenemos a Cristina que quiere hacer todos los negocios con los chinos podridos estos", sentenció. "Volvió Feinmann, ¿no?", remató Viale.

Las palabras de Feinmann quedaron resonando en las redes con críticas y comentarios irónicos. En televisión, el psicólogo Gabriel Cartañá repudió las declaraciones del conductor de A24 en Bendita TV.

"Si cambiás la palabra chinos por judíos, Feinmann ya hubiera tenido más de veinte denuncias, ¿ok? Lo que hizo es denunciable porque no podés atacar a una comunidad", opinó. "Hay que explicarle que los virus no tienen nacionalidades. La pandemia es mundial y hay un montón de gente china viviendo en la Argentina que puede recibir no solamente sus dichos como agresivos, porque lo son, sino generar odio en otras personas que pueden agredirlos", sumó el profesional.

Por otro lado, este miércoles Feinmann habló con Los ángeles de la mañana y reveló que Macri y Alberto Fernández lo llamaron cuando estuvo enfermo para solidarizarse.

"De ambos lados de la grieta he recibido llamados, me han escrito. Desde el Presidente de la República, varios ministros, el mismo Macri me escribió desde Europa... Preocupados por mi, si necesitaba algo, si me podían ayudar con algo.... y nadie te puede ayudar con nada", exclamó el periodista, siempre más cercano a Macri que al actual Gobierno en sus opiniones.

"Mirá que el Presidente tiene cosas para hacer, para preocuparse", lanzó filoso, luego de que Ángel de Brito remarcara que colabora recibir el cariño de la gente.

https://twitter.com/ivanaszerman/status/1308166407826411524 Hace cinco minutos que volvio Feinmann a la tele y ya dijo 11 cosas racistas contra los chinos me da algo — Ivana Szerman (@ivanaszerman) September 21, 2020

https://twitter.com/misositasbubu/status/1308561425133195270 @inadi el periodista Eduardo Feinmann en su programejo DISCRIMINÓ E INCITO AL ODIO CONTRA LOS CHINOS, POR EL COVID, en el día de ayer. Además intimidó públicamente a su VECINA del 3er piso — carmen (@misositasbubu) September 23, 2020

https://twitter.com/misositasbubu/status/1308560960085520388 No pueden estar riéndose de lo que dijo el SORETE DE FEINMANN no solo como discriminó a los chinos y AMENAZO A SU VECINA DEL 3ER PISO — carmen (@misositasbubu) September 23, 2020

https://twitter.com/celefrau/status/1308168334811242496 Feinmann volvio, y esta puteando a los chinos — Cele Frau (@celefrau) September 21, 2020