A cargo de la transmi estaba el propio Pillud, cuando no, y el delantero Jonathan Cristaldo, que hacían las veces de moderadores entre risas. Se sumaron otros muchachos piolas del plantel como Alejandro Donatti, Leonardo Sigali, Matías Zaracho y Javier García.

Embed

Para desgracia del crack zapalino, al Huevo Acuña le tocó intervenir desde Portugal en el momento de mayor euforia y descontrol de parte de sus compañeros. “Huevito, te mando un beso. Volvé a Racing ehh...”, le sugirió cariñosamente primero el experimentado lateral al actual volante del Sporting Lisboa.

Como Acuña no escuhcó bien, Pillud decidió repetir el saludo y allí sí que no fue nada tierno ni sútil con su ex compañero: “Volvé a Racing por el amor de Dios, estamos en búsqueda de un volante por izquierda”. Y hasta lo amenazó: “No te vas a ir a Boca porque te mato. Igual él dijo que cuando volviera iba a jugar en Racing"” tiró soltando la risa.

La broma de Pillud se debió al conocido interés xeneize por contratar al neuquino, quien es la prioridad del entrenador Gustavo Alfaro. Al Huevito le metieron toda la presión.