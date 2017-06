La amenazó, la golpeó, la cortó e intentó ahorcarla

El agresor amenazaba a la víctima, su ex pareja, por mensajes de texto.

Neuquén.- “Hasta que no te arruine no la voy a cortar, te la juré, tengo todo el tiempo del mundo”. Ese fue uno de los tantos mensajes de texto que su ex pareja le envió. En dos ocasiones, el hombre violó una restricción de acercamiento hacia ella. La última vez, entró por la fuerza a su casa, la golpeó, la hirió en una pierna e intentó ahorcarla con el cable de un teléfono mientras la amenazaba.