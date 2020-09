La Argentina de luto

Entre el 3 y el 5 de octubre sentiremos qué impacto tuvo”, me dijo un médico cuando le pregunté sobre qué esperaba del nuevo banderazo, del Día del Estudiante y de la llegada de la primavera. La semana que pasó y el fin de semana que compartimos por estas horas –luego de cumplirse seis meses de pandemia– no dejan dudas de que hay una marcada preocupación.

Ayer los terapistas salieron con un crudo comunicado: “No alcanzan las camas, no alcanzan las manos. No alcanzan los recursos económicos ni los humanos”, afirmaron. Horas después, un nutrido grupo de vecinos y varios referentes del macrismo salieron a reclamar porque la “Argentina está de luto”, porque no hay libertades, ni justicia, muchos menos república. Incluso alguno se animó a repetir que no hay pandemia y que es todo un invento.