La Armada ya no busca vida en el ARA San Juan

Durante una conferencia de prensa que se pospuso durante más de seis horas, el propio Balbi señaló que “pese a los esfuerzos no ha sido posible ubicar el submarino”. El vocero de la fuerza explicó que “se extendieron hasta el doble del tiempo las posibilidades de rescatar a los tripulantes” de la nave.

16 días pasaron del último contacto con la nave. El ARA San Juan era buscado desde el 15 de noviembre, cuando a las 7:30 se registró la última comunicación del navío con la base naval, a unos 432 kilómetros de la costa.

En otro orden, confirmó que el buque Sophie Siem, encargado de llevar un minisubmarino para la búsqueda del ARA San Juan, volvió “a puerto tras detectarse contaminación en su tanque de agua potable”. Sin embargo, Balbi indicó que al menos seis embarcaciones “continúan realizando el barrido del fondo del mar” con el objetivo de hallar la nave naufragada.

Por último, Balbi precisó que la búsqueda “ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo, no encontrando evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas”. La búsqueda se hizo mediante unidades aéreas y navales desde hace 16 días, barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual, y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el Submarino ARA San Juan ni con sus balsas salvavidas.

“Se declaró finalizado el caso SAR cambiando la fase de búsqueda. El plan SAR tenía como misión el salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana”, dijo Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina.

Se han dispuesto en el esfuerzo de la búsqueda 28 buques (16 de la Armada), 9 aeronaves (3 de la Armada Argentina), 4000 hombres involucrados (3200 de la Armada Argentina), sumando un total de 18 países de apoyo, y a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados no ha sido posible localizar el submarino.

Ayer circularon diversos rumores. Uno de ellos indicaba que en realidad el submarino había sido hallado a unos 400 metros de la superficie, cerca de donde se detectó la señal hidroacústica. Incluso se difundió en las redes sociales un mapa con la posición en la que lo habrían encontrado. A esta altura, nada de eso ya importa.

“Dijeron que lo iban a seguir buscando”

“Es cruel. No lo entiendo. Es golpe tras golpe. Es otra mentira más. Nos prometieron que los iban a buscar hasta que los encontraran”, afirmó Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Sus palabras llegaron luego de que la Armada anunciara que finalizaba la etapa de rescate de sobrevivientes y que desde ahora sólo buscarán al submarino.

“Nos tiraron abajo las esperanzas”, señaló Tagliapietra. Además, confirmó que la Armada no habló con los familiares antes del parte en el que anunciaron que terminaban el operativo rescate. “A mí no me comunicaron nada. No me llamaron más desde el jueves pasado. Me acabo de enterar de esto por la televisión”, declaró.

En ese sentido, destacó: “Es cruel. Hace menos de una semana me prometieron que los iban a seguir buscando, sea como sea. Tres días después mandan de vuelta el minisubmarino. Ahora van a seguir con la búsqueda, pero va a ser de otro tipo”. Y con dolor subrayó: “Estoy destruido por la noticia”.