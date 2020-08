La bomba del año: Messi le avisó al Barcelona que se va, ¿al Inter?

Para tal fin, se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada. El detonante para que el mejor jugador del mundo tomará esta drástica decisión habrían sido las marginaciones del plantel de sus amigos sudamericanos, el uruguayo Luis Suárez y el chileno Arturo Vidal, que no serán tenidos en cuenta en el culé.

¿Se va al Inter?

Minutos antes de que se conociera la resonante noticia, el empresario italiano y ex dueño de Inter de Milán, Massimo Moratti, insistió en incorporar a Lionel Messi, aunque aclaró que el mayor obstáculo es "su voluntad" en medio de su posible salida tras la histórica derrota ante Bayern Münich en la Liga de Campeones de Europa.

"No es una operación sencilla económicamente, está claro. Pero el mayor obstáculo es la decisión de él. Hay que entender si quiere irse de verdad", apuntó el empresario italiano en declaraciones al diario español As.

Moratti intentó varias veces seducir al crack rosarino durante su mandato en el Inter, que se extendió desde 1995 hasta 2013, y adelantó que el club italiano "probará" por Messi en el "corto plazo".

Por otro lado, se refirió al delantero Lautaro Martínez como potencial reemplazante del uruguayo Luis Suárez en Barcelona: "Tiene un potencial increíble, pero va a explotar todavía más", analizó.

Al mismo tiempo, el medio italiano "Quotidiano Sportivo" colocó en su portada foto grande del jugador argentino y destaca las intenciones de la empresa Suning, propietaria del 70% del club de Milán.

Según indicó el matutino, la mencionada empresa china que gestiona el Inter, está dispuesta a hacer números y también un esfuerzo económico para tratar de contratar a Messi, quien tiene una cláusula de 700 millones de euros, pero que podría decidir abandonar el club catalán en la próxima temporada.

https://twitter.com/marcelosottile/status/1298306268327813120 Confirmadísimo: Messi le comunicó al Barcelona que se va de Barcelona. Todos los detalles en #90minutosFox — Cholo Sottile (@marcelosottile) August 25, 2020

En la noche del lunes y en declaraciones a Barca TV, el entrenador Ronald Koeman halagó a Leo: "Es un placer tener a un futbolista como Messi. Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo. Soy un técnico al que le gusta la disciplina y la buena organización del juego".

El plantel de Barcelona regresará a las prácticas el próximo lunes con vistas al comienzo de la Liga de España que está previsto para el sábado 12 de septiembre, ¿Sin Leo?. A Messi le resta un año de contrato en el Barcelona donde tiene la ya mencionada cláusula de rescisión, pero a partir de enero podría negociar con otra entidad como agente libre.

La opinión de Valdano

Jorge Valdano, campeón del mundo con el seleccionado argentino, comparó la llegada del entrenador holandés Ronald Koeman con la de Josep Guardiola, ya que "también hizo descartes" en el plantel de Barcelona.

"Guardiola cuando llegó también hizo descartes y parecía muy arriesgado aunque fue lo mejor", explicó el ex DT de Real Madrid en una nota con Onda Cero.

La llegada de Koeman, quien pidió al menos cinco refuerzos, derivó rápidamente en las partidas del uruguayo Luis Suárez, el croata Ivan Rakitic, el chileno Arturo Vidal y el camerunés Samuel Umtiti. "Son jugadores que marcaron la historia del club, pero el entrenador va a tener que tomar decisiones", respaldó Valdano, incluso a la hora de descartar a Lionel Messi, el goleador histórico de la institución, como parte de un proceso de reconstrucción.

"La sensación es que está vigente. Es un profesional, este año no olvidemos que venía de una lesión importante. Pero parece que la decisión de Barcelona es prescindir de él y no le va a faltar mercado", puntualizó sobre Suárez.

Sin embargo, Valdano reiteró su apoyo al holandés: "Es necesario rejuvenecer el equipo. Barcelona recibió varios avisos las temporadas pasadas, me da la sensación de que no los atendieron con la gravedad que requerían. Resolverlos todos en una temporada no les va a resultar fácil".