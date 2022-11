La bomba del Kun Agüero por no poder entrar a la concentración argentina

El Kun Agüero se encuentra en Doha para presenciar el Mundial de Qatar 2022, y en una entrevista a horas del debut de la Selección Argentina ante Arabia Saudita, sorprendió con unas fuertes declaraciones al no ser admitido en la concentración del equipo nacional.

En una entrevista con el influencer Jero Freixas, el ex futbolista mostró su fastidio porque no le mandaron una credencial para ingresar a la concentración del conjunto de Lionel Scaloni.

"Vos decís, le hicieron la credencial en cinco horas? Y a mí... Yo mandé un mensaje, bien. 'Si no quieren que vaya, todo bien, pero que me lo digan: no vengas'", sentenció el Kun.