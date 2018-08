En diálogo con El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, la cantante tucumana atendió a Laurita Fernández y Lourdes Sánchez al señalar: "Me parecen personas superficiales, están todo el tiempo actuando. Me parecen falsas, hipócritas y trepadoras. Nunca les presté atención porque ni me interesa como bailan, yo hago música".

Sobre la pareja del productor de Showmatch, Pablo "Chato" Prada, La Bomba agregó: "Es fija, ya tendría que dejar los programas de niños porque es bien peleadora. Ella tiene asegurado su trabajo ahí, debería dejar lo otro, tiene un marido que gana plata, nunca la vi como animadora infantil y nunca la iré a ver, jamás".

En tanto, anticipó que como jurado del Bailando 2018 la ex novia de Federico Bal "demorará 60 horas para dar la devolución, querrá explicar para que la gente vea que ella sabe. "No me gusta ella, bailando, no bailando, es una chica con mucha suerte, no me gusta como persona, no me cae bien", sentenció.

Tras extender sus crítica a todas las figuras famosas señalando que "en el medio son hipócritas, cínicos", Gladys atendió a Rocío Robles y Azul López, las ex de su hijo Tyago Griffo a quien acusaron de violento.

"Estoy del lado de la mujer aunque se trate de mi hijo pero realmente las dos mujeres estas no las quiero nombrar... son personas que quieren ser y creen que al hacer estas cosas, van a llegar a ser y se equivocan, es la peor manera que lo pueden hacer, difamando a alguien... yo sé el hijo que crié, ellas charlaron, me enteré de todo", sostuvo.

"Rocío Robles ocupa un lugar en el medio por salir con mi hijo y por haber discutido conmigo en El Bailando, era una chica que estaba sentadita ahí y nada más, ella fue novia o no sé qué habrá sido de Fede Hoppe. Ella es un desastre, me da repulsión", agregó.

Marcela Baños, quien había asegurado que a Gladys habría que echarla de la movida tropical, también recibió. "Yo me considero una persona exitosa en mi carrera artística... en mi vida personal gracias a Jesús no soy frustrada y a veces la gente que es frustrada habla cosas feas... ella quiere cantar a los 40, debe tener 40 o 45, yo empecé a cantar a los 18. Va a estar en El Bailando porque ha peleado conmigo. Dicen que en el programa no van a ver peleas pero toda la gente va es toda quilombera. Baños es una cheta disfrazada de bailantera. Es una cheta que se hace la abanderada de la movida tropical, acá no hay ninguna abanderada de nada... es una mujer grande, no le da para discutir conmigo".

La Bomba tampoco se privó de decir que Lizy Tagliani sobreactuada todo el tiempo y que no es auténtica". "Vende la autenticidad que realmente no tiene, la falsa humildad", postuló.

En tanto, aseguró que Mariana Brey "siempre tira para el lado oscuro, para el lado feo, no es incisiva, es mala leche".

