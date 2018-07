La Bomba Tucumana reapareció e hizo un papelón

La primera “explosión” llegó cuando en el programa debatían la crisis económica que atraviesa el país, y la cantante tropical aseguró que pasó de dar grandes shows en boliches a tocar en parrillas. “Se nota mucho la crisis que hay, ahora canto en parrillas, porque muchos locales de cumbia cerraron porque no pueden mantenerlos por los tarifazos”.

Minutos después, la cantante reveló que es asesora de Cultura del gobierno de Tucumán y que desconoce por completo la cifra de su sueldo. “No sé cuánto gano, me lo acreditan y yo lo gasto”, manifestó Gladys, para la indignación de los televidentes. “La Bomba es asesora de Cultura de Tucumán y no sabe cuánto gana, se lo acreditan y lo gasta. El tupé de la señora jaj. Así estamos”, escribió furioso un usuario.

Por último, la artista hizo un papelón al hacer un playback de su canción, “La pollera amarilla”. “La Bomba Tucumana se la pasó hablando de lo grosa que es y no tiene la pista sin voz de su propio hit” y “Los recitales de la Bomba Tucumana deben durar 10 minutos, debe cantar dos veces la de la pollera amarilla y ya está, a otra cosa”, reclamaron en las redes.

“A mi edad, me cuesta bajar la pancita”

Gladys la Bomba Tucumana confesó que se hizo una lipoescultura, pero que no se tocó ningún centímetro de su rostro, como sugirieron muchos periodistas. “No me hice nada en la cara, absolutamente nada, ni siquiera tengo bótox. Sí, me hice una lipo. A mi edad, me cuesta bajar un poco la pancita y quiero estar bien para mi público”, dijo.

Wanda y Maradona: “Fui testigo auditiva del encuentro”

Para sorpresa de los invitados, Mirtha Legrand reveló en su programa de los sábados por la noche que fue “testigo auditiva” del encuentro entre Wanda Nara y Diego Maradona en el 2006, escándalo que llevó a la fama a la esposa de Mauro Icardi (fue fotografiada en la casa del Diez mientras usaba uno de sus calzoncillos).

“Estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella (por Wanda). ‘¿Por qué no me invitás a tu programa?’, me dijo, y yo le respondí. ‘¿Vos sos la que sale con Maradona? Anoche no me dejaron dormir’”, contó la diva de los almuerzos, y agregó: “Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían”.

