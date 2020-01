La cabo que mató a su pareja está con domiciliaria

La Jueza consideró que, contrario a los alegatos de la fiscalía y la querella, no se pudo acreditar la existencia de riesgo de fuga que fue una de lo tópicos que se tuvo en cuenta cuando en octubre le impusieron la prisión preventiva.

La fiscalía pretendía extender el plazo de preventiva otros dos meses, bajo las mismas condiciones, para llegar a juicio con la cabo detenida.

Magalí Hernández se encuentra imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego en calidad de autor, contra quien era su pareja, Dante Biazzatti.

El homicidio ocurrió el 8 de octubre de 2019 alrededor de las 12.45, cuando la cabo le efectuó un disparo con el arma reglamentaria al hombre, en su vivienda de Plaza Huincul.

“Lo que habilita la medida cautelar de privación de la libertad es la presencia de un riesgo procesal, que en este caso no quedó demostrado por las partes”, dijo Laura Barbé, Jueza de Garantías convocada para mediar en la audiencia.

Sobre la medida

En diálogo con LU5, Barbé expresó al respecto que el riesgo de fuga argumentado por la fiscalía no pudo ser demostrado y no se introdujeron elementos que sugieran su posibilidad a futuro.

“Si no se pueden probar los presupuestos necesarios para argumentar la privación de la libertad, no se puede decretar la medida. El riesgo inicial hoy no existe”, sostuvo la magistrada.

También explicó acerca de los hijos de Hernández, uno de los cuales presenció el crimen, que rige sobre la imputada una restricción de acercamiento hacia ellos, por lo cual la cabo permanecerá con domiciliaria en la casa de un familiar.

