La cantera del Valle, un imán para clubes muy grandes

El Facu fue visto por Roberto Passucci en la prueba que organizó la Peña de Boca de Cutral Co y Plaza Huincul el 28 y 29 de septiembre del 2017 y aunque no quedó en primera instancia, siguió en carpeta por su buen nivel.

Ahora deberá presentarse el 19 de mayo en la pensión de Boca y allí será evaluado por los entrenadores por tres días. Fabián Vega, presidente de la Peña, valoró las pruebas que organizó la institución ya que permite a los chicos de ciudades alejadas de Buenos Aires tener la posibilidad de demostrar su talento y ser parte del fútbol grande de AFA.Lo importante es que los chicos no bajen los brazos. Muchos que no quedaron en la prueba inicial pueden ser llamados en cualquier momento, como se da en este caso. No se descarta que en las próximas semanas sean citados otros chicos. Un jugador surgido en Alianza que ya se entrena en Boca es Nicolás Garrido, categoría 2007, quien también fue detectado en aquella famosa pureba. Los chicos de Cutral Co dejan con la boca abierta al xeneize.

En los últimos días se informó en estas páginas la historia de Nahuel Pacheco, un arquero de Atlético Neuquén que fue fichado en España. Que el Topo Retamal, un ex delantero de Sapere, debutó en Central. Que hay promesas neuquinas en inferiores de San Lorenzo y Racing. Y que River ya tiene al arquero cipoleño Ezequiel Centurión en el plantel mayor.

3 casos en una semana contando a Giménez.

El Topo Retamal, ex Sapere, debutó en Central, un 1 local fue fichado en España y ahora Facu.

Y siguen las pruebas

Justamente, esta semana la entidad azul y oro está probando futbolistas en la región (Cinco Saltos, Roca). Fue un éxito tanto la convocatoria en Macaracinho Cinco Saltos del miércoles (360 pibes de la zona) y ayer en General Roca. Passucci, ex defensor de Boca, está a cargo de las pruebas.