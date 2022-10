La China lanzó un filoso comentario sobre sus examigas

Cuando el conductor quiso saber sobre la amistad, Suárez fue completamente sincera: “Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que, si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar” , contó. “¿Perdiste amigos con estas cosas?”, indagó el animador.

f608x342-33662_63385_0.jpg China Suárez y Paula Chaves.

“No, con estas no. No sé si he perdido, pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, lanzó sin dar demasiados detalles y mucho menos nombres, pero todo indica que habló de quienes supieron ponerse a favor de Wanda Nara en medio del escándalo.

La entrevista siguió, quizás con un palito para la mujer de Pedro Alfonso. “Es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. En los malos he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima”, aseveró, con dureza.

“Ahora con la gente con la que brindo, me salió un trabajo, voy a cumplir un sueño o me pasó algo… No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta”, concluyó.