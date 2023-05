La China Suárez explotó contra Guillermo Coppola después de que diga que tiene "un novio de 60 años"

Todo comenzó cuando en Intrusos, Marcela Tauro le dio el pie al ex representante de Diego Maradona para que hablara sobre un supuesto nuevo amor de la China Suárez. “Hoy te pregunté cuál es el nuevo novio de la China Suárez y vos me respondiste ‘no te lo puedo decir’”, reveló la panelista de Intrusos.

Fue ahí que Guillote Coppola respondió, pero jugando un poco al misterio: “Me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito”.

“Pasó así, nosotros tuvimos un almuerzo por la radio y vino alguien que me dijo ‘¿A que no sabés con quién está saliendo la China?’ Con mi compañera Alejandra Salas empezamos a preguntar como si fuera un enigmático. Y vos, Guillermo, dijiste ’tiene casi 60 años’”, relató el hecho Tauro. “Cambió juventud por experiencia”, respondió Guillermo sin desmentir nada.

Por eso, al enterarse de las palabras del ex representante de Diego Armando Maradona, la China Suárez explotó, llamó a Coppola y luego escribió en las redes sociales. “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a la conductora”, aseguró.

china sua´rez coppola 2.jpg

“¿Cuándo va a ser el día en le que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí en el aire”, sumó la China, enojadísima.

Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años”, detalló la China Suárez.

“No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Así se entiende?”, cerró furiosa.