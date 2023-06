La China Suárez fue letal sobre su futuro con Vicuña

En las últimas semanas, la China Suárez tuvo un gesto 2.0 en redes con su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña , que dio de qué hablar. La actriz compartió una tierna foto de su ex junto a sus dos hijos, Magnolia y Amancio, y despertó rumores de reconciliación.

Si bien los actores no se siguen en redes, ya que su separación fue en muy malos términos, este podría ser un intento de tener buena onda y dejar el pasado atrás. Sin embargo, en Socios del espectáculo (El Trece) revelaron una explosiva información que echa por tierra una segunda oportunidad entre ellos.

"Esto comienza con una foto que subió la China a sus historias hace un tiempo. Ahí Benjamín se comunica con Eugenia y le dice que por favor la baje. Él ni siquiera estaba arrobado porque ellos no se siguen en Instagram porque está todo mal. Se hablan lo mínimo e indispensable por sus hijos que son chiquitos", comenzó contando Paula Varela.

Y agregó: "Le pide que la baje y la China Suárez la baja. Ella lo felicitó también por el libro. Eso es lo que ella muestra, pero después él levanta el teléfono y se queja. Lo del libro tampoco le gustó mucho. Ahora, sube ella esta foto y Benjamín vuelve a hacer lo mismo que la vez pasada, pedirle que la baje. Y la China cocora, la dejó todavía puesta".

Luego, los panelistas llegaron a la conclusión de que a Vicuña le molestaría que Eugenia suba fotos como si todo estuviera bien cuando la realidad es muy distinta...

Ahora, la China Suárez hizo un vivo en Instagram y habló de todo. La cantante no pudo esquivar las preguntas de sus seguidores y aclaró muchas cosas sobre la relación con el padre de sus dos hijos.

"¿Qué onda con Benjamín?", le preguntó un usuario. "Nada, es mi ex y el papá de mis hijos", respondió secamente la actriz. Acto seguido, habló de la foto que subió: "Dijeron que Benjamín me llamó. Yo amo la imaginación de la gente. Mirá si me va a llamar a mí para decirme que la baje...".

"¿Vuelven con Benja? Son perfectos", indagó otro seguidor y Eugenia negó rotudamente: "¡No! ¿Por subir una foto? Es que la gente no tiene naturalizado por ahí eso".