La China Suárez mostró el increíble juego que les enseñó a sus hijos

Para superar el mal trago de su última relación, la China Suárez demostró que su secreto fue apoyarse en su familia, principalmente en sus hijos, para poder salir adelante. Es por eso que cada vez que pasa un buen momento junto a ellos, no teme mostrarlo en sus redes sociales.

China-Suárez-1.jpg

Al ver los resultados de lo que les comentó su madre, Magnolia, Amancio y Rufina comenzaron a divertirse entre ellos pintándose y jugando para pasar un grato momento en familia. Luego de ver cómo habían quedado sus hijos, la China Suárez compartió los resultados en sus redes sociales.

"Tuve la brillante idea de enseñarles qué pasa con un corcho quemado...", escribió en una de sus historias de Instagram, en donde mostró cómo fueron quedando sus hijos con la cara pintada.

Por otra parte, en lo que respecta a sus proyectos, la China Suárez no temió a la hora de expresar que no pasa por su mejor momento: "No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción".

China-Suárez-2.jpg

Sin embargo, mencionó que se viene cosas buenas para ella, debido a que logró transformar el dolor en música y próximamente saldrán a la luz sus nuevas canciones: "Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita".

Mientras tanto, la China continuará disfrutando de su tiempo junto a sus hijos mientras se encuentra grabando en Uruguay. Una vez que culmine con esto, retornará al país para poner el foco en el lanzamiento de su primer disco como cantante.