La China Suárez reveló por qué Rusherking le puso un pasacalles amoroso

Además del romántico pasacalles, la China también fue noticia en las redes por su particular traje de baño que vistió. La popular marca estadounidense H&M eligió a la actriz como la persona a promocionar su ropa, por lo que fue la modelo encargada de mostrar su nuevo traje de baño.

Rápidamente las redes se llenaron de comentarios, desde elogiosos hasta algunos en broma. Uno de los más particulares fue el que hizo un usuario que comparó a la China con un alien.

Semanas atrás, invitada por Juana Viale, la actriz había contado cómo sufrió muchas veces por los comentarios que recibía en las redes, en especial cuando estalló el Wandagate. "Ahora estoy en un buen momento, pero me han lastimado muchísimo", aseguró antes de aclarar: "La gente no lo sabe, pero tomé medicación por tanto asedio".

"La gente que no me conoce me ve fuerte y piensa que no me importa nada y eso me jugó muchas veces en contra. Por la timidez pasas por antipática, soy introvertida, yo no entro a una fiesta y soy el alma de la fiesta, yo me quedo a un costado", agregó.