La ciudad recibirá 200 toneladas extra de basura

Cuatro municipios firmaron un convenio con Pechi para tratar sus residuos domiciliarios en Neuquén, que no cobrará por el servicio.

NEUQUÉN

El Municipio recibirá 200 toneladas diarias adicionales de basura cuando se cumpla el convenio firmado ayer con Cipolletti, Plottier, Centenario y Campo Grande. Los vecinos de la ciudad generan unas 300 toneladas de residuos por día.

El gobierno de Horacio “Pechi” Quiroga informó que no recibirá compensación alguna por aportar la avanzada infraestructura de su complejo. El proyecto será gestionado por un consorcio formado por los municipios firmantes, que financiarán los costos de la gestión de residuos según las toneladas que cada localidad aporte.

El acuerdo es un avance importante para la puesta en marcha del Complejo Ambiental Neuquén (CAN).

Quiroga aseguró que el objetivo es iniciar “cuanto antes” el proyecto, no bien aparezca el compromiso de Río Negro y Neuquén para obtener financiamiento de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya financió emprendimientos de este tipo en el país.

291 millones de pesos Era la previsión inicial para la concreción del proyecto, pero quedó corta por la inflación.

El intendente aclaró que la inversión en el CAN ya fue aportada por el pueblo de Neuquén, pero es necesario acceder a nuevos fondos para instalar centros de transferencia en otras localidades y así abaratar los costos de logística. Se estima que las localidades solicitarán más de 300 millones de pesos para iniciar nuevos contratos con el fin de desarrollar la infraestructura adecuada.

El jefe comunal de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, agradeció el gesto de solidaridad de los neuquinos, que significará un aporte para todos los vecinos de la región, y rechazó las posturas críticas. “Decir que la basura es un negocio que se lo quiere quedar Pechi es entorpecer el progreso”, remarcó.

Quiroga destacó que Neuquén no administrará la gestión de residuos como dueña del complejo sino que se formará un consorcio, que podrá tener a otros municipios como clientes y obtener de ellos un rédito a partir del cobro de una tarifa diferenciada. Con esta firma, el Municipio se impone sobre los proyectos provinciales tanto de Neuquén como de Río Negro que apuntaban a buscar una solución conjunta dentro de sus jurisdicciones pero que no tenían el nivel de avances que tiene el CAN.

Desde el Municipio aclararon también que la recepción de residuos de otras localidades no necesitó de consultas populares ni de un proyecto de ordenanza que fuera aprobado en el Concejo Deliberante.

De este modo, buscan también agilizar los tiempos para llegar a una solución regional pensando la ciudad como una gran área metropolitana.

La pata social

106 cirujas están en condiciones de trabajar en el proyecto

La recepción de la basura de otras localidades también implica un avance para los trabajadores informales del basural de la ciudad. Cuando se ponga en marcha el proyecto, está previsto que pasen a conformar una cooperativa para clasificar los residuos con mejores condiciones de seguridad e higiene de las que soportan mientras se dedican al cirujeo.

Si bien en un principio se difundió que había unos 500 trabajadores en el basural, luego de un estudio se determinó que son 106 los que se toman esas labores como un trabajo diario. Esos se integrarían a la cooperativa, según el plan para estos trabajadores contemplado en el proyecto conjunto de los municipios.

“Estamos en la etapa final de la conformación, con las capacitaciones en seguridad e higiene dentro del complejo”, remarcó Emanuel Riba, subsecretario de Empleo y Economía Social de la Municipalidad.

Entre otros beneficios, los trabajadores accederán a indumentaria adecuada y a un espacio de guardería para sus hijos. Tras pagar un canon al consorcio, todo lo que vendan para reciclaje será para beneficio de la cooperativa.

La voz de los intendentes

“Cuando nos unan las buenas causas, vamos a tener buenos resultados. Esta es la primera experiencia a nivel nacional donde se resuelve este problema de forma interjurisdiccional”. Horacio “Pechi” Quiroga Neuquén

“Los ciudadanos esperan de nosotros soluciones concretas, y con este proyecto conjunto se borran los antagonismos políticos y, finalmente, gobierna el sentido común”. Aníbal Tortoriello Cipolletti

“Por la situación socioeconómica no podemos invertir para resolver el problema de la basura ni la remediación de 14 hectáreas que se contaminaron y que no eran municipales”. Andrés Peressini Plottier