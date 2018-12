La ciudad ya tiene donde comer todo sin gluten

“Esto fue prueba y error durante mucho tiempo, invertí y hasta tiré miles de pesos cocinando. Pero hoy puedo decir que tengo una clientela que me sigue, y abrir este local es un sueño y esfuerzo”, comentó a LM Neuquén la propietaria de Sartori, Mi cocina, el local ubicado en Avenida Argentina 388.

A Silvina no le gusta que el local sea sinónimo de celiaquía. Prefiere llamar al restó (donde hay variedades de comidas dulces y saladas) como un lugar con comida “apta para todo público”. Es decir que cualquiera puede degustar los platos y no notará demasiada diferencia con la comida tradicional.

El restó está ubicado en Avenida Argentina 388 y es pionero en Neuquén

“En 2013 inauguré el rubro en bromatología municipal y provincial. Pero para poner en sello sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) hay que ser millonario. Los análisis son caros, pero hace cinco años que la gente confía en mí, en los productos”, indicó Silvina.

La propietaria del restó aseguró que la gente asocia la comida sin gluten con los productos procesados que se venden en los supermercados, que poco tienen que ver con la elaboración propia.

“La gente que dice que la comida sin gluten es fea y no tiene sabor, es porque compró en un lugar donde se cocina mal o no probó nunca mi comida elaborada. No hay otra", dijo Silvina Sartori, dueña del local Sartori y pionera de la cocina sin TACC en Neuquén

“Esto no es sólo comida para celíacos como cree la gente. Si realmente probás alguno de mis productos, te vas a dar cuenta de que no hay diferencias con el resto de la comida. El pan incluso es más rico para mucha gente que tengo como clientes”, agregó Silvina.

La comida sin gluten empieza a ser una opción en Neuquén para los que quieren volcarse a una comida sana sin comer las harinas refinadas, que para algunas personas generan malestar como dolor abdominal o hinchazón.

Si bien en los supermercados ya se puede ver más productos con el sello sin TACC otorgado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), aún no hay locales elaboradores de esta comida.

La propietaria del local dijo que a pesar de que la comida está en un segmento caro, los precios estarán igual que en cualquier restó.

