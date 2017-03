La ciudad ya tiene su primer circuito turístico histórico

Neuquén.- Durante las agitadas mañanas en el centro de Neuquén, miles de peatones se cruzan a diario con edificios históricos, joyas arquitectónicas y atractivos turísticos que parecen condenados al anonimato. Nadie los miraba ni se preguntaba por su historia hasta ayer, cuando un circuito turístico peatonal se animó a reivindicarlos.

A partir de un proyecto de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad, guías turísticos profesionales encabezan de una caminata por el centro de la ciudad, que busca llevar a residentes y visitantes a un paseo para descubrir los mejores lugares de Neuquén.

Marcos Oliva, subsecretario de Turismo, explicó que la propuesta no es un city tour como los que se ven en las principales capitales, por lo que no habrá en Neuquén colectivos sin techo transportando turistas. Habrá, no obstante, un circuito guiado para peatones todos los viernes a las 10 de la mañana, que será totalmente gratuito.

Puntos clave

La visita recorre puntos clave de la ciudad como Casa de Gobierno, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el edificio municipal y los monumentos de la Avenida Argentina. “Sabemos que en Neuquén hay otros puntos de interés, como el Paseo de la Costa o el Parque Norte, pero lo limitamos porque se trata de un recorrido peatonal”, aclaró Oliva.

Ayer, la iniciativa tuvo su primera edición y contó con un nutrido grupo de trabajadores de la subsecretaría que se sumaron a tres turistas. Las mujeres provenían de Buenos Aires, Tucumán y General Roca, y recorrieron el centro junto a los guías para conocer la ciudad.

Oliva aseguró que la propuesta es tanto para visitantes como para residentes, ya que hay muchos habitantes de Neuquén que ven los atractivos a diario pero no conocen su historia. “Para convertirnos en una ciudad turística, todos los habitantes tienen que saber vender su ciudad”, remarcó el funcionario.

Además de ofrecer una nueva propuesta para los visitantes, la subsecretaría se esfuerza por concientizar a los vecinos sobre la importancia de revalorizar el turismo urbano.

“El turista no es sólo el que viene a sacar fotos; hay muchos que llegan por negocios, para hacer compras o por cuestiones de salud y que también dejan dinero en la ciudad”, señaló Oliva.

El próximo viernes será la segunda cita de la nueva propuesta turística de la ciudad.

Algunos sitios que incluye el paseo

La recorrida parte todos los días a las 10 de la mañana desde la Oficina de Turismo ubicada en Avenida Olascoaga y las vías. Luego se inicia el recorrido por la estación del ferrocarril y la sala de arte Emilio Saraco, la tranquera de los ingleses y las viviendas antiguas y construcciones ferroviarias cercanas. Continúa una visita al Museo Gregorio Álvarez y al Espacio de la Energía, en el Parque Central.

Después pasa por Casa de Gobierno, la Municipalidad y diversos monumentos. Más tarde se vista el kiosco histórico y la Catedral.