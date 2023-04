La confesión estética de Marixa Balli que sorprendió a las mujeres de LAM: "Jamás me..."

Marixa Balli.mp4

Ante esta conversación, la mayoría de las panelistas optaron por hacerse algo, sin embargo, Marixa confirmó que no: “Todavía la cara yo no me la toqué”. Además, contó lo que sí se había retocado: “En la cara, nada. En las lolas sí porque se me había caído por La Cachaca. La Cachaca me aflojó las lolas, la rótula, todo”.

Totalmente sorprendida con lo que había comentado, Nazarena Vélez indagó un poco y le consultó: “¿Pero bótox o ácido hialurónico?”. Pero ella aseguraba que no les estaba mintiendo al respecto: “Jamás en la vida. ¡Jamás me puse botox!”.

Para demostrar que lo que decía era verdad, Marixa se animó a hacer algunos movimientos. “¡Miren cómo gesticulo! No estoy tocada. De la cabeza sí, pero eso es más psiquiátrico”, tiró en tono de chiste para desdramatizar la sorpresa que tenían sus compañeras.

Marixa Balli.jpg

Sin embargo, contó que en sus planes estaba la posibilidad de hacerse algo nuevo en la cara: “Yo tengo ganas de ponerme un poquito más de boca porque con la edad se te va afinando, mi amor. Pero tengo mucho miedo”.

Más allá de ello y aprovechando la sorpresa de sus compañeras, se encargó de dejar en claro que luce así de espléndida sin la necesidad de ningún retoque estético. Es más, aclaró que no tendría problemas a la hora de decirlo: “No tengo ningún problema en contar si me hice algo”.