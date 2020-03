La confesión de la esposa de Garay que genera preocupación

"Familia virtual, tengo más de 4.000 mensajes preocupados por no haber publicado nada hoy. Imaginabais que estaba con Eze disfrutando, pero no, no hemos estado juntos. Hoy estuve en la cama todo el día, no sé qué me pasa que no podía tenerme en pie, sólo necesitaba dormir... Ahora el cuerpo me pide descansar. Quería escribir porque ya sabéos que odio mantener una intriga innecesaria. Y, por supuesto, quería eliminar esa preocupación, nada grave sucedió. Espero mañana poder levantarme mejor. Eso sí... como me encuentre con fuerza, ¡llega la gorro terremoto!", fue el primer mensaje que escribió Tamara.

Este martes, dio más detalles de sus síntomas: "Perdonad que hoy no esté por aquí tampoco. La noche del domingo comencé a encontrarme mal, ayer no podía tenerme en pie y hoy tampoco. Muy cansada y la sensación de falta de aire, como si tuviera ansiedad", arrancó.

Y siguió: "Quizá el encierro de estos días y todas la situación provocó esa angustia. Ni idea, pero lo que voy a hacer es lo siguiente: tranquilizarme, dar el descanso que el cuerpo me pide e ir viendo mi evolución. Estoy segura de que en unas horas estoy como nueva dando guerra. ¡Los amo!".

En el caso de Garay, fue el propio jugador el encargado de confirmar la noticia con un posteo en la red social Instagram, donde se lo observa vestido de civil, en buen estado de salud y saludando a sus seguidores.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento, estar aislado", escribió el rosarino.

Garay se perdió el resto de la temporada del fútbol español cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un partido de LaLiga ante Celta de Vigo, disputado el pasado 1 de febrero.

