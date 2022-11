La confesión más fuerte de Julieta de Gran Hermano dentro de la casa

Pero no todos se animan a concretar el amor dentro de la casa. Si bien Marcos deja en evidencia de manera constante sus intenciones para con Julieta , por ahora sólo ha sido más intención de la gente que está expectante con el reality, que de los propios protagonistas.

Marcos y Julieta cada vez más cerca Gran Hermano.mp4

Es que no hay que olvidarse que afuera de la casa Julieta dejó a su novio. Sí, ella entró a la casa estando de novia y prometiéndole que nada de lo que suceda dentro de la misma la hará caer en la tentación.

Sin embargo, en las últimas horas lanzó un comentario que pone en peligro su fidelidad. "Estoy muy mal acostumbrada pero no, no sé qué voy a hacer”, tiró haciendo alusión a sus ganas de tener relaciones sexuales.

A medida que las horas se van sumando, comienza a jugar el encierro y los efectos que este trae. Es este el principal factor que pone en duda la fidelidad de Julieta Poggio, ya que en otras condiciones habría que ver si se animaría a poner su relación en juego.

julieta-poggio-marcos-gran-hermano.webp

Sumado a esto, hizo una fuerte confesión que la puso aún más en el ojo de la tormenta. "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea", se sinceró Poggio.

Si bien aún no ha ocurrido nada entre ella y Marcos, sus dichos la acercan a la posibilidad de engañar a su novio para iniciar algo con él. La tentación aumenta al igual que las posibilidades. ¿Aguantará?