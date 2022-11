La terrible pelea de Alfa y Coti en la casa de Gran Hermano: "Callate paraguaya"

“Yo no toqué nada ni te escondí nada. Hacen quilombo entre ellos, se creen que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar mis cosas, agarro su ropa y se la prendo fuego A mi esas bolud... no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie. Dame las cosas mías, no voy a buscar nada, voy a buscarte la ropa y te la tiro a la basura”, amenazó Alfa.